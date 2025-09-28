У київському Інституті кардіології загинули медсестра та пацієнт

Інститут кардіології після атаки. Фото: REUTERS

Недільний російський обстріл Києва пошкодив будівлю Інституту кардіології імені академіка М. Д. Стражеска, де загинуло двоє людей. За інформацією МОЗ України, пошкодження припали на 3—5 поверхи будівлі, проте установа продовжує роботу.



На місці події задіяно всі екстрені служби, ведеться розслідування та оцінка завданих збитків. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив , що внаслідок удару в Інституті кардіології загинули медсестра та пацієнт. Крім того, ще одне тіло було знайдено на місці влучення ракети по об'єкту цивільної інфраструктури.



Інститут кардіології після атаки

За повідомленням МВС України, загальна кількість постраждалих у країні перевищила 70 осіб. У низці регіонів удари зруйнували цілі житлові квартали. Під час проведення рятувальних робіт стався обвал конструкцій, внаслідок чого постраждали двоє співробітників ДСНС, їм надають допомогу.



Слідчі поліції фіксують докази військових злочинів Росії та приймають заяви від громадян: вже надійшло понад 700 звернень про пошкоджене чи знищене майно, і їх кількість продовжує зростати. У Запоріжжі поранено не менше 30 мешканців багатоповерхового будинку, серед них троє дітей.

У Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській, Сумській та Одеській областях рятувальники вже ліквідували усі пожежі. Для зниження ризиків використовується роботизована техніка. Загалом внаслідок російських атак пошкоджено понад 100 об'єктів цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, масована атака на Україну тривала понад 12 годин, росіянами задіяно було майже 500 дронів та 40 ракет.