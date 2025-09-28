Депутат: після перемир'я кордони не відкриють, мобілізація продовжиться

Депутат ВР Роман Костенко. Скріншот

Український нардеп Роман Костенко в ефірі телеканалу «Говорить великий Львів» заявив, що навіть у разі перемир'я країна не відкриватиме кордону, скасовуватиме мобілізацію чи воєнний стан. За його словами, припинення вогню не стане кінцем війни, а лише тимчасовою паузою.



«Після перемир'я кордони залишаться закритими. Мобілізацію та військовий стан теж не скасують. На нас чекають нові виклики», — зазначив депутат.

Костенко підкреслив, що загроза з боку Росії збережеться, тому Україні доведеться підтримувати велику армію чисельністю щонайменше 800 тисяч людей. «Потрібно буде змінювати тих, хто довго перебуває на фронті, і мобілізувати нових бійців на їхнє місце», — додав він.

Політик попереджає, що можливе перемир'я не дасть повного миру, а лише змінить формат протистояння.

Нагадаємо, між міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим та державним секретарем США Марко Рубіо у Нью-Йорку відбулася напружена розмова з українського питання.