Ракета впала на посольство Польщі в Києві: пробито стелю, постраждалих немає

Фото: RMF FM

Російська ракета пошкодила будівлю посольства Польщі у Києві під час нічної атаки 28 вересня. Про це повідомив представник Міністерства закордонних справ Польщі Павло Вронський у коментарі RMF FM.



За його словами, фрагмент ракети або малокаліберний снаряд впав на дах консульського відділу, пробивши стелю та опинившись у кухонному приміщенні. Постраждалих немає.



У польському МЗС уточнили, що попередня оцінка збитків показала його незначність. Інцидент не вплине на роботу дипломатичної установи: у понеділок консульський відділ посольства продовжуватиме функціонувати у звичайному режимі.

Нагадаємо, протягом понад 12 годин Росія проводила масовану атаку по території України. Проти цивільних об'єктів було застосовано понад 500 ударних дронів та понад 40 ракет.