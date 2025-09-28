Російський удар по Києву: десятки постраждалих, рятувальники завершили роботи — ФОТО

До вечора 28 вересня рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи у Києві, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«Загинуло 4 особи, серед них дитина, ще 13 людей постраждали», — йдеться у повідомленні ДСНС.

Зазначається, що психологи ДСНС надали допомогу 25 громадянам. У ліквідації наслідків масованої російської атаки брали участь понад 300 рятувальників та було залучено 70 одиниць техніки.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ранкового обстрілу Києва 28 вересня загинули четверо людей, ще 14 отримали поранення, один із постраждалих перебуває у тяжкому стані.

Нагадаємо, протягом понад 12 годин Росія проводила масовану атаку територією України. Проти цивільних об'єктів було застосовано понад 500 ударних дронів та понад 40 ракет.

Російська ракета пошкодила будівлю посольства Польщі у Києві під час нічної атаки 28 вересня.

За повідомленням МВС України, загальна кількість постраждалих у країні перевищила 70 осіб.