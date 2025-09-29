Жінка загинула від стресу в укритті під час російського удару по Києву

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

29 вересня 2025, 07:02

Під час обстрілу Києва в ніч із 27 на 28 вересня в одному з укриттів загинула жінка, повідомила Київська міська військова адміністрація. За словами глави КМВА Тимура Ткаченка, причиною стала сильна стресова реакція.

«Росіяни вбили 12-річну Олександру, ученицю сьомого класу однієї зі шкіл Солом'янського району. Росіяни вбили наших людей в Інституті кардіології — тих, хто допомагав і потребував допомоги. Окрім цього, одна жінка не витримала стресу, померла в укритті», — йдеться у повідомленні.

Ткаченко уточнив, що в результаті атаки поранення отримали 23 киянина, ще четверо було вбито.

Платформа United24 додала подробиці про жінку, яка загинула в укритті.

«Серце 52-річної Ілони Ревут зупинилося в укритті під час російського обстрілу. За словами колег, жінка була здорова і вела активний спосіб життя, але дуже тяжко переносила стрес під час атак РФ», — сказано в публікації.

Як повідомлялося, надвечір 28 вересня рятувальники завершили роботи на всіх пошкоджених локаціях столиці. У місті зафіксовано численні руйнування житлових будинків та інфраструктури.

«Тільки у Солом'янському районі таких 27, з них 9 — приватні. Знову значну кількість вибитих вікон житлових будинків. Разом по 7 районах — до 1000. Повідомлення про нові пошкодження надходили протягом усього дня», — повідомив Ткаченко.

За його словами, протягом дня у Солом'янському та Дарницькому районах працювали гуманітарні штаби, які прийняли понад 500 осіб.

«У найбільш постраждалому, Солом'янському, 9 киян тимчасово відселили до гуртожитку. Від людей надійшли 24 заяви на виплату 40 тис. грн. Служби продовжують збирати заяви на виплату 10 тис. грн за програмою "Турбота. Назустріч киянам», — резюмував голова КДВА.

Російська ракета також пошкодила будівлю посольства Польщі у Києві під час нічної атаки 28 вересня.

За повідомленням МВС України, загальна кількість постраждалих у країні перевищила 70 осіб.

