Орбан і Фіцо заявили, що не мають наміру приймати вказівки про те, звідки їм постачати газ та нафту

Угорський прем'єр Віктор Орбан та його словацький колега Роберт Фіцо категорично заявили, що їхні країни не зможуть відмовитися від постачання російської нафти через нафтопровід «Дружба», оскільки це суперечить технічним та економічним реаліям. Про це пише американське видання Bloomberg.

Політики висловилися проти тиску Європейського Союзу щодо скорочення залежності від російських енергоносіїв, наголосивши на суверенному праві кожної держави визначати свій енергетичний баланс.

«Ніхто не має права говорити нам, звідки брати газ і нафту, адже згідно з міжнародним правом саме суверенна країна вирішує власний енергетичний баланс», — заявив Фіцо перед невеликою аудиторією в угорському Естергомі.

Під час зустрічі на кордоні між двома країнами Фіцо зазначив, що жодна зовнішня сила, включаючи ЄС, не може диктувати їм джерела газу та нафти. Він також назвав спроби ЄС запровадити політику відмови від російських енергоносіїв ідеологічно мотивованими та такими, що потенційно можуть завдати шкоди не лише Угорщині та Словаччині, а й усій європейській громаді.

Орбан підтримав цей підхід, наголошуючи на пріоритеті економічних інтересів своїх держав перед політичними рішеннями Брюсселя.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна не відмовиться від російських енергоносіїв, незважаючи на вимогу американського президента.