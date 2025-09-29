Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Орбан і Фіцо заявили, що не мають наміру приймати вказівки про те, звідки їм постачати газ та нафту

29 вересня 2025, 09:36

Орбан і Фіцо заявили, що не мають наміру приймати вказівки про те, звідки їм постачати газ та нафту

Угорський прем'єр Віктор Орбан та його словацький колега Роберт Фіцо категорично заявили, що їхні країни не зможуть відмовитися від постачання російської нафти через нафтопровід «Дружба», оскільки це суперечить технічним та економічним реаліям. Про це пише американське видання Bloomberg.

Політики висловилися проти тиску Європейського Союзу щодо скорочення залежності від російських енергоносіїв, наголосивши на суверенному праві кожної держави визначати свій енергетичний баланс.

«Ніхто не має права говорити нам, звідки брати газ і нафту, адже згідно з міжнародним правом саме суверенна країна вирішує власний енергетичний баланс», — заявив Фіцо перед невеликою аудиторією в угорському Естергомі.

Під час зустрічі на кордоні між двома країнами Фіцо зазначив, що жодна зовнішня сила, включаючи ЄС, не може диктувати їм джерела газу та нафти. Він також назвав спроби ЄС запровадити політику відмови від російських енергоносіїв ідеологічно мотивованими та такими, що потенційно можуть завдати шкоди не лише Угорщині та Словаччині, а й усій європейській громаді.

Орбан підтримав цей підхід, наголошуючи на пріоритеті економічних інтересів своїх держав перед політичними рішеннями Брюсселя.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна не відмовиться від російських енергоносіїв, незважаючи на вимогу американського президента.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Росія газ нафта Угорщина Словаччина
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
09:28
Українські партизани провели диверсію на залізниці у Волновасі
08:55
Російський військовий допоміг ЗСУ вдарити по ППО на Херсонському напрямку — АТЕШ
16:27
Кремль видаватиме соцвиплати жителям ТОТ «цифровими рублями»: ще один крок до тотального контролю над українцями
14:59
Зовнішнє харчування ЗАЕС відключено понад три дні. Можливий сценарій Фукусіми — The Guardian
15:15
В окупованому Донецьку представили «підручники з історії Донбасу та Новоросії»
11:26
Російське командування відправило в «яму» жителя Донеччини, який з 2015 року воював проти України – ЗМІ
19:33
По трьох газорозподільних станціях на захопленій Луганщині завдано ударів дронами
16:58
Колись річка, тепер стічна канава: що сталося з Кальміусом у Донецьку
12:20
На Луганщині зрадники України отримують квартири переселенців
11:32
В окупованому Донецьку суттєво скоротили кількість автобусних рейсів через паливну кризу – «ЖС»
09:30
Партизани спалили російську військову техніку поблизу окупованого Бердянська
08:53
ГУР знищив літаки Ан-26 і РЛС окупантів у Криму, МО РФ заявило про «збиті дрони»
07:36
10 років колонії: Росія винесла вирок українцю Куршутову
18:23
Війна та море: як Росія руйнує екосистему Азовського та Чорного морів
16:55
В окупованому Луганську представили підручники «Донбас та Новоросія»: росіяни переписують історію регіону – ОВА
12:18
Окупанти розосереджують склади боєприпасів після удару ЗСУ по дронах на Луганщині
21:51
На окупованій Донеччині винесли «вироки» двом бійцям «Азова»: їх обвинувачують у «вбивстві» жителів Маріуполя
21:13
На окупованій Луганщині об'єкти критичної інфраструктури не витримують навантажень – ОВА
15:45
До порту окупованого Криму вперше зайшло китайське судно — ЗМІ
14:56
Кремль перетворює населення на окупованих українських територіях на ресурс для війни
усі новини
11:47
Російські сили вийшли до сіл поблизу Покровського та тиснуть на Дніпропетровську область
11:26
За останні дві доби росіяни завдали 24 ударів по Дружківській громаді: семеро людей поранено
10:33
Генштаб: армія РФ втратила 1080 осіб, 617 дронів та 43 ракети за день
10:29
Протягом минулої доби в Донецькій області поранено 11 осіб, пошкоджено будинки та інфраструктуру
09:57
Вночі російські дрони вдарили по Краматорську
09:36
Орбан і Фіцо заявили, що не мають наміру приймати вказівки про те, звідки їм постачати газ та нафту
09:28
Українські партизани провели диверсію на залізниці у Волновасі
08:55
Російський військовий допоміг ЗСУ вдарити по ППО на Херсонському напрямку — АТЕШ
08:28
Завод, пов'язаний із виробництвом дронів «Хімера», постраждав від удару ЗСУ
07:02
Жінка загинула від стресу в укритті під час російського удару по Києву
20:00
Російський удар по Києву: десятки постраждалих, рятувальники завершили роботи — ФОТО
18:17
Ракета впала на посольство Польщі в Києві: пробито стелю, постраждалих немає
17:57
Депутат: після перемир'я кордони не відкриють, мобілізація продовжиться
17:19
Лавров та Рубіо провели жорсткий діалог у Нью-Йорку
16:36
На Донецькому напрямку зафіксовано понад 20 атак армії РФ — Генштаб
16:02
У київському Інституті кардіології загинули медсестра та пацієнт
14:55
Російські війська розширюють «сіру зону» в Донецькій області та захоплюють лісосмуги у Запорізькій та Дніпропетровській областях
13:53
Масована атака на Україну: понад 12 годин, майже 500 дронів та 40 ракет
13:01
Окупанти просунулися в трьох областях України — DeepState
12:15
Росія атакувала Дружківську громаду: рятувальники витягують людей з-під завалів
усі новини
ВІДЕО
Джерело: t.me/atesh_ua Українські партизани провели диверсію на залізниці у Волновасі
29 вересня, 09:28
Джерело: t.me/atesh_ua Російський військовий допоміг ЗСУ вдарити по ППО на Херсонському напрямку — АТЕШ
29 вересня, 08:55
Депутат ВР Роман Костенко. Скріншот Депутат: після перемир'я кордони не відкриють, мобілізація продовжиться
28 вересня, 17:57
Наслідки масованої атаки містами України. Фото: ДСНС Донеччини Масована атака на Україну: понад 12 годин, майже 500 дронів та 40 ракет
28 вересня, 13:53
Три тисячі людей втратили росіяни під час Добропільського контрнаступу. Фото: Володимир Зеленський Три тисячі людей втратила армія РФ під час Добропільського контрнаступу
26 вересня, 20:59
Наслідки удару по центру Херсона. Фото: ДСНС Російська авіація масовано атакувала центр Херсона: понад 70 пошкоджених будинків, є загибла та поранені
26 вересня, 14:08

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір