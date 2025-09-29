Протягом минулої доби в Донецькій області поранено 11 осіб, пошкоджено будинки та інфраструктуру

Наслідки російського обстрілу одного із населених пунктів Донецької області 28 вересня. Фото: ОВА

За станом на ранок 29 вересня російські війська 33 рази обстріляли населені пункти Донецької області. Під вогнем опинилися житлові будинки, підприємства та об'єкти інфраструктури. Є поранені серед цивільних. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін

Покровський район: у Покровську пошкоджено житловий будинок. У селі Водянське Добропільської громади поранено людину та знищено мопед.

Краматорський район: у Святогірській громаді пошкоджено сміттєвоз, у Краматорську – адмінбудівлю, у селі Спасько-Михайлівка Новодонецької громади зруйновано будинок. У Дружківці зазнали обстрілів підприємства. В Олексієво-Дружківці поранено 5 осіб. В Іллінівці пошкоджено багатоповерхівку. В Костянтинівці також постраждала багатоповерхівка, поранено 5 мирних жителів.

Бахмутський район: у Сіверську пошкоджено три приватні будинки.

Всього за добу евакуйовано 271 особу, серед них 29 дітей, зазначили в ОВА.