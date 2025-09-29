Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Генштаб: армія РФ втратила 1080 осіб, 617 дронів та 43 ракети за день

29 вересня 2025, 10:33

Генштаб: армія РФ втратила 1080 осіб, 617 дронів та 43 ракети за день

За даними оперативного зведення Генерального штабу ЗСУ, минулої доби російські окупаційні сили втратили 1080 осіб особового складу. Українські захисники також знищили сім танків, 53 артилерійські системи, одну РСЗВ, засіб протиповітряної оборони, 617 безпілотників, 43 крилаті ракети, 111 одиниць автомобільної техніки та дві одиниці спецтехніки противника.

Загалом зафіксовано 136 бойових зіткнень. Противник завдав одного ракетного та 81 авіаційний удар, застосував 50 ракет і скинув 156 керованих авіабомб. Крім того, зафіксовано 4682 обстріли, у тому числі 124 — з використанням реактивних систем залпового вогню, а також атаки із застосуванням 6432 дронів-камікадзе.

Авіаційні удари припали, зокрема, по районах населених пунктів Залізничне та Новоселівка у Запорізькій області, а також по Ольгівці у Херсонській області. У відповідь Сили оборони завдали ударів по двох районах зосередження живої сили, озброєння та техніки ворога, знищили пункт управління безпілотниками та ще п'ять важливих об'єктів.

На Лиманському напрямку загарбник розпочав п'ять атак поблизу Торського, Дерилового, Шандриголового та у напрямку Ставків.

Сіверський: відбито вісім атак у районах Федорівки, Григорівки, Серебрянки та у бік Ямполя та Дронівки.

Краматорський: зафіксовано два бойові зіткнення у напрямку Предтечиного та Міньківки.

Торецький: противник атакував 12 разів у районах Щербинівки, Степанівки, Плещеївки, Полтавки, Олександро-Калинового, Іванопілля та Русиного Яру.

Покровський: відбито 53 штурмові дії в районах Володимирівка, Червоний Лиман, Никанорівка, Лисівка, Звірово, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новоекономічне, Горіхове, Філія та у напрямку Мирнограда, Родинського, Балагана.

Новопавлівський: зафіксовано 21 атаку поблизу Тернового, Піддубного, Маліївки, Новогригорівки, Новомиколаївки, Вербового та у бік Андріївки-Клівцового.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни зупинили два наступи біля Полтавки.

На Оріхівському активних дій ворога не відзначено.

Придніпровський: дві атаки окупантів у напрямку Антонівського мосту виявилися безуспішними.

Нагадаємо, російські війська розширюють «сіру зону» в Донецькій області та захоплюють лісосмуги у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

ТЕГИ

Місця
Донецька область Запорізька область Лиманський напрямок Покровський напрямок Краматорський напрямок Торецький напрямок Оріхівський напрямок Гуляйпільській напрямок
Інше
лінія фронту
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
09:28
Українські партизани провели диверсію на залізниці у Волновасі
08:55
Російський військовий допоміг ЗСУ вдарити по ППО на Херсонському напрямку — АТЕШ
16:27
Кремль видаватиме соцвиплати жителям ТОТ «цифровими рублями»: ще один крок до тотального контролю над українцями
14:59
Зовнішнє харчування ЗАЕС відключено понад три дні. Можливий сценарій Фукусіми — The Guardian
15:15
В окупованому Донецьку представили «підручники з історії Донбасу та Новоросії»
11:26
Російське командування відправило в «яму» жителя Донеччини, який з 2015 року воював проти України – ЗМІ
19:33
По трьох газорозподільних станціях на захопленій Луганщині завдано ударів дронами
16:58
Колись річка, тепер стічна канава: що сталося з Кальміусом у Донецьку
12:20
На Луганщині зрадники України отримують квартири переселенців
11:32
В окупованому Донецьку суттєво скоротили кількість автобусних рейсів через паливну кризу – «ЖС»
09:30
Партизани спалили російську військову техніку поблизу окупованого Бердянська
08:53
ГУР знищив літаки Ан-26 і РЛС окупантів у Криму, МО РФ заявило про «збиті дрони»
07:36
10 років колонії: Росія винесла вирок українцю Куршутову
18:23
Війна та море: як Росія руйнує екосистему Азовського та Чорного морів
16:55
В окупованому Луганську представили підручники «Донбас та Новоросія»: росіяни переписують історію регіону – ОВА
12:18
Окупанти розосереджують склади боєприпасів після удару ЗСУ по дронах на Луганщині
21:51
На окупованій Донеччині винесли «вироки» двом бійцям «Азова»: їх обвинувачують у «вбивстві» жителів Маріуполя
21:13
На окупованій Луганщині об'єкти критичної інфраструктури не витримують навантажень – ОВА
15:45
До порту окупованого Криму вперше зайшло китайське судно — ЗМІ
14:56
Кремль перетворює населення на окупованих українських територіях на ресурс для війни
усі новини
11:47
Російські сили вийшли до сіл поблизу Покровського та тиснуть на Дніпропетровську область
11:26
За останні дві доби росіяни завдали 24 ударів по Дружківській громаді: семеро людей поранено
10:33
Генштаб: армія РФ втратила 1080 осіб, 617 дронів та 43 ракети за день
10:29
Протягом минулої доби в Донецькій області поранено 11 осіб, пошкоджено будинки та інфраструктуру
09:57
Вночі російські дрони вдарили по Краматорську
09:36
Орбан і Фіцо заявили, що не мають наміру приймати вказівки про те, звідки їм постачати газ та нафту
09:28
Українські партизани провели диверсію на залізниці у Волновасі
08:55
Російський військовий допоміг ЗСУ вдарити по ППО на Херсонському напрямку — АТЕШ
08:28
Завод, пов'язаний із виробництвом дронів «Хімера», постраждав від удару ЗСУ
07:02
Жінка загинула від стресу в укритті під час російського удару по Києву
20:00
Російський удар по Києву: десятки постраждалих, рятувальники завершили роботи — ФОТО
18:17
Ракета впала на посольство Польщі в Києві: пробито стелю, постраждалих немає
17:57
Депутат: після перемир'я кордони не відкриють, мобілізація продовжиться
17:19
Лавров та Рубіо провели жорсткий діалог у Нью-Йорку
16:36
На Донецькому напрямку зафіксовано понад 20 атак армії РФ — Генштаб
16:02
У київському Інституті кардіології загинули медсестра та пацієнт
14:55
Російські війська розширюють «сіру зону» в Донецькій області та захоплюють лісосмуги у Запорізькій та Дніпропетровській областях
13:53
Масована атака на Україну: понад 12 годин, майже 500 дронів та 40 ракет
13:01
Окупанти просунулися в трьох областях України — DeepState
12:15
Росія атакувала Дружківську громаду: рятувальники витягують людей з-під завалів
усі новини
ВІДЕО
Джерело: t.me/atesh_ua Українські партизани провели диверсію на залізниці у Волновасі
29 вересня, 09:28
Джерело: t.me/atesh_ua Російський військовий допоміг ЗСУ вдарити по ППО на Херсонському напрямку — АТЕШ
29 вересня, 08:55
Депутат ВР Роман Костенко. Скріншот Депутат: після перемир'я кордони не відкриють, мобілізація продовжиться
28 вересня, 17:57
Наслідки масованої атаки містами України. Фото: ДСНС Донеччини Масована атака на Україну: понад 12 годин, майже 500 дронів та 40 ракет
28 вересня, 13:53
Три тисячі людей втратили росіяни під час Добропільського контрнаступу. Фото: Володимир Зеленський Три тисячі людей втратила армія РФ під час Добропільського контрнаступу
26 вересня, 20:59
Наслідки удару по центру Херсона. Фото: ДСНС Російська авіація масовано атакувала центр Херсона: понад 70 пошкоджених будинків, є загибла та поранені
26 вересня, 14:08
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір