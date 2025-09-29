Генштаб: армія РФ втратила 1080 осіб, 617 дронів та 43 ракети за день

За даними оперативного зведення Генерального штабу ЗСУ, минулої доби російські окупаційні сили втратили 1080 осіб особового складу. Українські захисники також знищили сім танків, 53 артилерійські системи, одну РСЗВ, засіб протиповітряної оборони, 617 безпілотників, 43 крилаті ракети, 111 одиниць автомобільної техніки та дві одиниці спецтехніки противника.



Загалом зафіксовано 136 бойових зіткнень. Противник завдав одного ракетного та 81 авіаційний удар, застосував 50 ракет і скинув 156 керованих авіабомб. Крім того, зафіксовано 4682 обстріли, у тому числі 124 — з використанням реактивних систем залпового вогню, а також атаки із застосуванням 6432 дронів-камікадзе.



Авіаційні удари припали, зокрема, по районах населених пунктів Залізничне та Новоселівка у Запорізькій області, а також по Ольгівці у Херсонській області. У відповідь Сили оборони завдали ударів по двох районах зосередження живої сили, озброєння та техніки ворога, знищили пункт управління безпілотниками та ще п'ять важливих об'єктів.



На Лиманському напрямку загарбник розпочав п'ять атак поблизу Торського, Дерилового, Шандриголового та у напрямку Ставків.

Сіверський: відбито вісім атак у районах Федорівки, Григорівки, Серебрянки та у бік Ямполя та Дронівки.

Краматорський: зафіксовано два бойові зіткнення у напрямку Предтечиного та Міньківки.

Торецький: противник атакував 12 разів у районах Щербинівки, Степанівки, Плещеївки, Полтавки, Олександро-Калинового, Іванопілля та Русиного Яру.

Покровський: відбито 53 штурмові дії в районах Володимирівка, Червоний Лиман, Никанорівка, Лисівка, Звірово, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новоекономічне, Горіхове, Філія та у напрямку Мирнограда, Родинського, Балагана.

Новопавлівський: зафіксовано 21 атаку поблизу Тернового, Піддубного, Маліївки, Новогригорівки, Новомиколаївки, Вербового та у бік Андріївки-Клівцового.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни зупинили два наступи біля Полтавки.

На Оріхівському активних дій ворога не відзначено.

Придніпровський: дві атаки окупантів у напрямку Антонівського мосту виявилися безуспішними.

Нагадаємо, російські війська розширюють «сіру зону» в Донецькій області та захоплюють лісосмуги у Запорізькій та Дніпропетровській областях.