Російські сили вийшли до сіл поблизу Покровського та тиснуть на Дніпропетровську область

Російські війська просунулися в селі Звірове Покровської громади Донецької області та продовжують заглиблюватись у Дніпропетровську область. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.

Скріншот: DeepState



За інформацією аналітиків, російська армія наступає одразу на двох напрямках — у районі сіл Березове та Вербове Синельниківського району Дніпропетровської області. Ці населені пункти розташовані приблизно за 15 кілометрів від Покровського, що знаходиться на стратегічно важливій трасі «Запоріжжя—Донецьк».



Ця відстань вже дозволить російським силам використовувати артилерію та FPV-дрони по цілях вглиб території. Також зафіксовано просування на південь від села Новоіванівка Гуляйпільської громади Пологівського району Запорізької області, де російські підрозділи поступово розвивають наступ.

Скріншот: DeepState



«Мапа оновлена. Ворог просунувся у Звіровому, Вербовому, біля Новоіванівки та Березового», — зазначили аналітики DeepState.

Нагадаємо, у Покровському районі Донецької області, на схід від Мирнограда, розширилася «сіра зона» — вона охопила західну околицю Новоекономічного та територію біля закритого вентствола №3 шахти «Капітальна».