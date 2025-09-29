Співробітники ФСБ затримали в окупованому Севастополі жінку, яка нібито планувала отруїти російських військових

Ілюстративне фото

ФСБ затримала в окупованому Севастополі співробітницю громадського харчування, яка нібито планувала отруїти російських військових. Порушено справу про «держзраду», повідомляє видання ASTRA з посиланням на ФСБ.

Як стверджує російська спецслужба, жінка два роки тому встановила контакт з представниками ГУР України та за їх завданням збирала дані про місця дислокації та маршрути пересування ЗС РФ в окупованому Севастополі.

Також у ФСБ заявили, що затримана, працюючи у громадському харчуванні, планувала отруїти російських військових, які відвідують цей заклад.

Нагадаємо, раніше в російському Санкт-Петербурзі затримали перевдягненого в бабусю чоловіка, який нібито намагався закласти вибуховий пристрій під автомобіль директора оборонного підприємства.