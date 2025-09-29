У Костянтинівці росіяни вдарили дроном по цивільному авто: одна людина загинула, одна поранена

Російський дрон атакував автомобіль у Костянтинівці: є загиблий та поранений. Фото: МВА

Сьогодні, 29 вересня, російські військові здійснили чергову атаку на Костянтинівку Донецької області, застосувавши безпілотний літальний апарат.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов на своїй сторінці у соцмережі.

«Ударний FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль під час його руху. Одна людина загинула, ще одна поранена», — йдеться у повідомленні.

Також загинув ще один громадянин, який дістав поранення, несумісні з життям, у своєму будинку.

Нагадаємо, війська РФ за минулі вихідні завдали 24 ударів по Дружківській міській територіальній громаді. Пошкоджено понад 200 осель, семеро людей дістали поранення. Під вогнем опинилися не лише житлові будинки, а й школа, медустанова, релігійна споруда та підприємства.