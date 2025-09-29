Заочно засуджено зрадників, які брали участь у псевдореферендумі на Луганщині

Служба безпеки системно притягує до відповідальності посібників ворога, колаборантів та зрадників, причетних до організації та проведення окупаційного псевдореферендуму у Луганській області у вересні 2022 року. Про це повідомили СБУ у Донецькій та Луганській областях.



За даними слідчих, підозри у злочинах проти національної безпеки оголошено 146 особам. Вже винесено реальні та заочні вироки 13 зловмисникам, ще 120 кримінальних проваджень перебувають на розгляді у судах.



Серед фігурантів – лідери угрупування «ЛНР», представники так званої «виборчої комісії», псевдодепутати, члени та керівники «виборчих дільниць», а також інші особи, які причетні до підготовки та проведення «голосування» під дулами автоматів.



Так, цього літа заочно до 15 років ув'язнення засудили мешканку Луганська, яка на момент проведення «референдуму» обіймала посаду «заступника голови громадської ради ЛНР», а нині є «депутатом» окупаційного псевдопарламенту. Вона ініціювала «звернення» до Пасічника та «народної ради ЛНР» із закликом провести «голосування», після чого окупанти розгорнули масштабну кампанію.



Крім того, по 10 років позбавлення волі заочно отримали колаборанти зі Сватівського та Старобільського районів, які брали участь у роботі «виборчих комісій» та агітували місцевих жителів підтримати приєднання області до Росії.

Також набув чинності вирок щодо генерального директора найбільшого поліграфічного підприємства в Луганську — «Прес-Експрес».



За матеріалами СБУ, у вересні 2022 року вона організувала друк понад 1 млн. 360 тис. бюлетенів для фіктивного «референдуму». Крім того, керівництво змушувало співробітників брати участь у псевдоголосуванні, а саме підприємство системно забезпечувало окупантів пропагандистсько. та бланково. продукцією. Директора заочно засудили до п'яти років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ задокументувала злочини та зібрала беззастережні докази провини колаборанта, який очолив так зване «Докучаєвське управління з газопостачання та газифікації ДК "Донбасгаз"».