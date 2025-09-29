До кінця року в Росії призовуть до армії 135 тисяч осіб

Ілюстративне фото

Очільник Кремля Володимир Путін підписав указ про осінній призов. До російської армії заберуть 135 тисяч осіб. Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що відповідно до указу призов на військову службу триватиме з 1 жовтня до 31 грудня. В армію призовуть росіян віком від 18 до 30 років.

«До кінця року планують призвати 135 тисяч осіб», — йдеться в повідомленні.

Раніше у вересні Держдума РФ ухвалила у першому читанні законопроект про цілорічний призов до армії. У разі ухвалення документ набуде чинності з початку 2026 року.