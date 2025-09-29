Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Дрон завдав удару по нафтобазі в окупованій Феодосії

29 вересня 2025, 15:25

Дрон завдав удару по нафтобазі в окупованій Феодосії

Пожежа в місті Феодосія після удару БПЛА. Пожежа в місті Феодосія після удару БПЛА.

У тимчасово окупованому Криму, в місті Феодосія, безпілотник атакував територію нафтобази. Про це повідомив Telegram-канал Exilenova+.

За словами місцевих жителів, на нафтобазі розміщений російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцирь-С1». При цьому він не запобіг атаці БПЛА.

За попередніми даними, на території нафтобази виникла пожежа. Раніше, 8 жовтня 2024 року, о 20.39 вибухнула ще одна цистерна на нафтобазі в місті Феодосія в окупованому Криму.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Феодосія
Інше
удар по нафтобазі в Криму атаки БПЛА на Крим

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
15:25
Дрон завдав удару по нафтобазі в окупованій Феодосії
15:08
Заочно засуджено зрадників, які брали участь у псевдореферендумі на Луганщині
11:49
Співробітники ФСБ затримали в окупованому Севастополі жінку, яка нібито планувала отруїти російських військових
09:28
Українські партизани провели диверсію на залізниці у Волновасі
08:55
Російський військовий допоміг ЗСУ вдарити по ППО на Херсонському напрямку — АТЕШ
16:27
Кремль видаватиме соцвиплати жителям ТОТ «цифровими рублями»: ще один крок до тотального контролю над українцями
14:59
Зовнішнє харчування ЗАЕС відключено понад три дні. Можливий сценарій Фукусіми — The Guardian
15:15
В окупованому Донецьку представили «підручники з історії Донбасу та Новоросії»
11:26
Російське командування відправило в «яму» жителя Донеччини, який з 2015 року воював проти України – ЗМІ
19:33
По трьох газорозподільних станціях на захопленій Луганщині завдано ударів дронами
16:58
Колись річка, тепер стічна канава: що сталося з Кальміусом у Донецьку
12:20
На Луганщині зрадники України отримують квартири переселенців
11:32
В окупованому Донецьку суттєво скоротили кількість автобусних рейсів через паливну кризу – «ЖС»
09:30
Партизани спалили російську військову техніку поблизу окупованого Бердянська
08:53
ГУР знищив літаки Ан-26 і РЛС окупантів у Криму, МО РФ заявило про «збиті дрони»
07:36
10 років колонії: Росія винесла вирок українцю Куршутову
18:23
Війна та море: як Росія руйнує екосистему Азовського та Чорного морів
16:55
В окупованому Луганську представили підручники «Донбас та Новоросія»: росіяни переписують історію регіону – ОВА
12:18
Окупанти розосереджують склади боєприпасів після удару ЗСУ по дронах на Луганщині
21:51
На окупованій Донеччині винесли «вироки» двом бійцям «Азова»: їх обвинувачують у «вбивстві» жителів Маріуполя
усі новини
18:06
У ЗСУ розповіли, скільки солдатів і техніки Росія втратила за тиждень на Східному напрямку
17:46
У Росії пропонують запровадити сухий закон через війну проти України
17:38
По заводу «Електродеталь» у Росії вдарили українські ракети «Нептун», які пролетіли понад 240 кілометрів
17:28
Угорщина заблокувала 12 українських ЗМІ
17:27
Окупанти на Запорізькому напрямку платять командирам, щоб вижити
16:57
Топ-5 брендів, які роблять чоловічі жилетки мрією модника (реклама)
16:02
Російські дрони двічі атакували Слов'янськ у першій половині дня
15:25
Дрон завдав удару по нафтобазі в окупованій Феодосії
15:11
До кінця року в Росії призовуть до армії 135 тисяч осіб
15:08
Заочно засуджено зрадників, які брали участь у псевдореферендумі на Луганщині
14:36
У Краматорську автомобільне колесо пробило лобове скло міського тролейбуса
13:59
У Костянтинівці росіяни вдарили дроном по цивільному авто: одна людина загинула, одна поранена
13:55
Сирський повідомив про великі втрати окупантів на Добропільському напрямку
12:40
Шкіряний одяг є незамінним атрибутом у гардеробі кожної жінки. Дізнайтесь, як стильно поєднувати куртки, спідниці та інші предмети одягу (реклама)
12:24
ЗСУ вперше збили вертоліт Мі-28 за допомогою FPV-дрону
11:49
Співробітники ФСБ затримали в окупованому Севастополі жінку, яка нібито планувала отруїти російських військових
11:47
Російські сили вийшли до сіл поблизу Покровського та тиснуть на Дніпропетровську область
11:26
За останні дві доби росіяни завдали 24 ударів по Дружківській громаді: семеро людей поранено
10:33
Генштаб: армія РФ втратила 1080 осіб, 617 дронів та 43 ракети за день
10:29
Протягом минулої доби в Донецькій області поранено 11 осіб, пошкоджено будинки та інфраструктуру
усі новини
ВІДЕО
Пожежа в місті Феодосія після удару БПЛА. Дрон завдав удару по нафтобазі в окупованій Феодосії
29 вересня, 15:25
Скріншот відео. Джерело: t.me/robert_magyar ЗСУ вперше збили вертоліт Мі-28 за допомогою FPV-дрону
29 вересня, 12:24
Джерело: t.me/atesh_ua Українські партизани провели диверсію на залізниці у Волновасі
29 вересня, 09:28
Джерело: t.me/atesh_ua Російський військовий допоміг ЗСУ вдарити по ППО на Херсонському напрямку — АТЕШ
29 вересня, 08:55
Депутат ВР Роман Костенко. Скріншот Депутат: після перемир'я кордони не відкриють, мобілізація продовжиться
28 вересня, 17:57
Наслідки масованої атаки містами України. Фото: ДСНС Донеччини Масована атака на Україну: понад 12 годин, майже 500 дронів та 40 ракет
28 вересня, 13:53

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір