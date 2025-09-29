Дрон завдав удару по нафтобазі в окупованій Феодосії

Пожежа в місті Феодосія після удару БПЛА.

У тимчасово окупованому Криму, в місті Феодосія, безпілотник атакував територію нафтобази. Про це повідомив Telegram-канал Exilenova+.



За словами місцевих жителів, на нафтобазі розміщений російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцирь-С1». При цьому він не запобіг атаці БПЛА.



За попередніми даними, на території нафтобази виникла пожежа. Раніше, 8 жовтня 2024 року, о 20.39 вибухнула ще одна цистерна на нафтобазі в місті Феодосія в окупованому Криму.