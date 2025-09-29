Угорщина заблокувала 12 українських ЗМІ

В Угорщині ухвалили рішення обмежити доступ до 12 українських новинних видань. Такий крок став відповіддю Будапешта на блокування в Україні двох проросійських угорських медіа – Origo та Demokrata. Про це повідомив міністр канцелярі прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуляш.



За словами Гуляша, українська сторона заборонила згадані видання «за те, що вони наважилися критично висвітлювати політику санкцій проти Росії, військову підтримку України, а також зображати Європейський Союз та НАТО як роздроблені та малоефективні структури».



Міністр наголосив, що Угорщина, «керуючись принципом взаємності», запровадила «дзеркальні заходи» та обмежила доступ до низки українських ЗМІ. Обмеження набули чинності з 29 вересня.

Список українських видань, заблокованих в Угорщині:

tsn.ua

oboz.ua

anons-zak.com.ua

ungvar.uz.ua

zakarpattya.net.ua

pravda.com.ua

hromadske.ua

nv.ua

lb.ua

insiderinfo.com.ua

uaonline.com.ua

eurointegration.com.ua

