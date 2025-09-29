ЗСУ безпілотниками уразили російські танки на Лиманському напрямку: кадри

Російський танк на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео

Пілоти дронів батальйону Signum 53-ї механізованої бригади ЗСУ уразили три танки російських військ на Лиманському напрямку. Про це повідомили у батальйоні Signum.



Перший танк українські бійці уразили під час його руху у лісовому масиві. Удар прийшовся по моторному відсіку.



Другий танк був захований, але ствол видавав його позицію. БПЛА атакував механіку танка.



Третій танк виявила аеророзвідка 63-ї механізованої бригади ЗСУ, яка по ньому відпрацювала. Танк був значно пошкоджений, але окупантам вдалося його доставити до укриття.



«В цей час Signum був на супроводі ворожої техніки. Пілот вирішує завершити операцію – точний маневр, дрон у люку, вибух. Ціль нейтралізована», – зазначили у батальйоні.

