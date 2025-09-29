Зеленський розповів, скільки території звільнили ЗСУ за час контрнаступу під Добропіллям

Ситуація на Добропільському напрямку. Фото: карта DeepState

29 вересня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту України Володимиру Зеленському щодо ситуації на фронті, зокрема поблизу міст Покровськ та Добропілля Донецької області. Про це повідомив сам Зеленський.



За його словами, ЗСУ продовжують контрнаступальну операцію на Добропільському напрямку.



«Станом на ранок загальні російські втрати досягли рівня 3185 людей, майже 1800 із них – безповоротні втрати. Звільнені понад 174 квадратні кілометри та зачищені понад 194 квадратні кілометри. Продовжуємо захист наших позицій й на інших напрямках. Окрема увага ситуації у Куп'янську», – заявив Зеленський.

