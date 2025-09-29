Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Українські війська провели операцію та уразили артилерію російської армії на Краматорському напрямку

29 вересня 2025, 21:04

Російська артилерія на Краматорському напрямку. Фото: кадр із відео

5-та штурмова бригада ЗСУ провела операцію й уразила гаубицю «Мста-Б», гармату «Гіацинт-Б» та ще одну гармату російських військ на Краматорському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі бригади.

За словами військових, підрозділи 5-ї ОШБр продовжують системно працювати по артилерійських цілях.

«Це наслідок чіткої розвідки, злагодженої взаємодії та професіоналізму наших воїнів. Кожен такий успіх знижує вогневу загрозу для наших підрозділів та рятує життя», – зазначили у бригаді.

Нагадаємо, що ЗСУ безпілотниками уразили російські танки на Лиманському напрямку.

