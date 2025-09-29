Росіяни залучають до військової підготовки сім'ї з окупованої Луганської області – ОВА

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

29 вересня 2025, 21:53

«Юнармія» на окупованій Луганщині. Фото: «Уряд ЛНР» «Юнармія» на окупованій Луганщині. Фото: «Уряд ЛНР»

Росіяни залучають до військової підготовки сім'ї із захопленої Луганщини. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.

За його словами, загарбники проводять всеросійські змагання, під час яких члени сімей проходять курси з фізичної підготовки, управління БПЛА, навчаються стріляти, долають смуги перешкод та опановують навички виживання.

«Серед організаторів – "Рух перших", "Юнармія" та Центр військово-патріотичного виховання "Воїн"», – розповів Харченко.

Нагадаємо, що в окупованому Луганську представили підручники «Донбас та Новоросія», росіяни переписують історію регіону.

