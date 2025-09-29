На Бєлгородській ТЕЦ ракети HIMARS зруйнували основу будівлі з газотурбінними установками: загорівся головний корпус

Наслідки удару по Бєлгородській ТЕЦ. Фото: ASTRA

28 вересня ЗСУ атакували Бєлгородську ТЕЦ у Бєлгороді. Про це повідомили у Телеграм-каналі ASTRA з посиланням на джерела в екстрених службах регіону.



Чотири ракети HIMARS зруйнували основу будівлі з газотурбінними установками. Також загорівся головний корпус станції.



Генерацію електрики зупинили. ТЕЦ працює лише на подачу гарячої води.



Після удару по ТЕЦ без електроенергії одразу залишилися понад 20 тисяч людей. Щоб знизити навантаження на основну підстанцію, від електропостачання відключили понад 400 населених пунктів Бєлгородської області. Загалом вночі без світла залишилися понад 160 тисяч жителів.



Ще одна ракета HIMARS «прилетіла» по електропідстанції в селі Ближня Ігуменка в Бєлгородському районі. Пошкоджені трансформатори та ЛЕП.

Нагадаємо, що вночі 29 вересня по заводу «Електродеталь» у Брянській області РФ вдарили українські ракети «Нептун», які пролетіли понад 240 кілометрів.



Внаслідок атаки на заводі пошкоджені цех та котельня, підприємство призупинило роботу.