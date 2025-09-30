ЗСУ завдали удару дроном по паливному складу «Росрезерву» в Твері

Вранці в понеділок, 29 вересня, український безпілотник атакував територію ФДКУ «Локомотив» у місті Бологоє Тверської області, де розташований паливний склад «Росрезерву». Про це повідомляє російський Telegram-канал ASTRA.
Дрон впав на місткість з авіаційним паливом, проте герметичність резервуара не була порушена. За даними джерела, постраждалих немає.
Після удару територію оточили, а співробітники МНС почали охолоджувати паливні резервуари. Відстань від місця атаки до кордону з Україною перевищує 700 км.
Нагадаємо, 28 вересня ЗСУ атакували Бєлгородську ТЕЦ у Бєлгороді.
