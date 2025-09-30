Росія двічі атакувала Краматорську громаду: є пошкодження

Російська армія вночі двічі обстріляла Краматорську громаду на Донеччині. Внаслідок ударів є пошкодження. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



Як зазначається, ударів було завдано за годину до опівночі 29 вересня.



«Влучення ворожих безпілотників зафіксовано на території двох різних підприємств. На щастя, обійшлося без постраждалих», — йдеться у повідомленні.



Є пошкодження адміністративних та господарських будівель підприємств, а також двох легкових автомобілів.



Раніше ми писали, що жертви серед мирного населення на Донеччині продовжують зростати. За 29 вересня російські обстріли забрали життя трьох мирних жителів Донецької області: двоє загинули у Краматорську та один у Дружківці.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях