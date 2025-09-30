Костянтинівка в кілька кілометрах від лінії фронту, продовжується евакуація

Костянтинівка Донецької області, вересень 2025 року. Скріншот

У мережі поширилися кадри руйнувань у Костянтинівці Донецької області. Місто фактично опинилося у напівоточенні — російські війська тиснуть із трьох напрямків, а відстань від лінії фронту становить лише 6—9 кілометрів.

За даними Костянтинівської МВА, учора з міста вдалося евакуювати ще трьох мешканців. Їх передали волонтерам громадської організації «Янголи Спасіння», які супроводжували людей далі у безпечніші регіони України.



Евакуйовані отримають необхідну допомогу — фінансову, медичну, психологічну та інформаційну.



Телефон для заявок на евакуацію: 0934201883.

Нагадаємо, російська армія вночі двічі обстріляла Краматорську громаду на Донеччині.