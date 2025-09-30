Вранці Дружківку атакували російські дрони: зафіксовано прильоти біля банку та школи

Російські безпілотники вранці атакували Дружківку. Фото з місцевих пабліків

Вранці у вівторок, 30 вересня, російські ударні безпілотники атакували Дружківку Краматорського району Донецької області. Про це повідомляє кореспондент «Новин Донбасу».

Приблизно о 8:05 був удар у районі Ощадбанку на площі Соборній. Внаслідок атаки було пошкоджено багатоквартирний будинок.

Пізніше, приблизно о 9:20, ще один безпілотник ударив у двір школи №17.

Про постраждалих інформації наразі немає.

За повідомленням місцевих пабліків, з 22:40 28 вересня до 10:15 29 вересня в Дружківській громаді зафіксовано 12 обстрілів. Агресор завдав 11 ударів по місту та один по селищу громади.

Раніше повідомлялося, що 28 вересня російські війська обстріляли житловий сектор селища Олексієво-Дружківка. Було пошкоджено 19 приватних будинків. Зайнялися зруйновані будівельні конструкції будинку. В результаті ще одного обстрілу спалахнули дві будівлі на території підприємства на загальній площі 1100 квадратних метрів. Під час гасіння вогню окупанти завдали повторного удару по рятувальниках, які були змушені тимчасово припинити гасіння вогню. У селищі поранення дістали п'ятеро людей.