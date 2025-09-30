Вибори в Молдові: міжнародні експерти вказали на тиск та дезінформацію

Парламентські вибори у Молдові. Фото з відкритих джерел

Міжнародні спостерігачі заявили, що на парламентських виборах у Молдові громадяни дійсно мали вибір між різними партіями, проте процес супроводжувався іноземним втручанням, незаконним фінансуванням, кібератаками та дезінформацією. Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ, ПАРЄ та Європарламенту, пише NewsMaker.md.

Правова база виборів загалом відповідає міжнародним стандартам, але часті зміни законодавства, особливо напередодні голосування, ускладнили його застосування.

«Вибори проходили в умовах безпрецедентних гібридних атак — від незаконного фінансування та дезінформації до кібератак. Незважаючи на професійну та прозору роботу виборчих органів, рішення на користь окремих партій поставили під сумнів їхню незалежність», — наголошується в заяві спостерігачів.

Вони також зазначили, що виключення двох партій останніми днями кампанії обмежило їхнє право на захист, а деякі судові рішення показали неоднозначність застосування нового закону.

«Незважаючи на виклики, прагнення влади та суспільства до прозорості відіграло ключову роль у збереженні цілісності виборів. Демократію необхідно захищати та зберігати пильність», — наголосила глава делегації ПАРЄ Ліннеа Вікман.

У місії взяли участь 415 спостерігачів із 50 країн.



Зазначимо, Зеленський привітав Майю Санду з результатами виборів і додав, що Україна «завжди підтримає Молдову».