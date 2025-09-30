У Покровській громаді постраждала жінка під час обстрілу ЗС РФ

До районного управління поліції в Покровську надійшло повідомлення, що 28 вересня постраждала місцева мешканка села Гришине внаслідок обстрілу армії РФ. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



Як стало відомо, російські окупанти атакували село Гришине Покровського району 28 вересня близько 16:00. Постраждала жінка 1942 року народження.



Пенсіонерку госпіталізували з вогнепальною раною стегна до Краматорської міської лікарні.



Раніше ми писали, що жертви серед мирного населення на Донеччині продовжують зростати. За 29 вересня російські обстріли забрали життя трьох мирних жителів Донецької області: двоє загинули у Краматорську та один у Дружківці.

