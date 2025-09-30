Дрон ЗСУ «Aquila» атакував віддалений блокпост РФ

Віддалений блокпост РФ.

Несподіваний візит українського дрона: оптоволоконний апарат підрозділу «Aquila» бригади «Сталевий кордон» пролетів понад 20 км і вразив ворожий блокпост. Відео операції опублікував офіційний канал ДПСУ України.

Несподіваний візит: оптоволоконний дрон підрозділу «Aquila» бригади «Сталевий кордон» пролетів понад 20 км та вразив ворожий блокпост. Схоже, росіяни не чекали атаки на віддалення, захищені антидроновими сітками об'єкт і намагалися сховатися pic.twitter.com/fDg4I007wM — Державна прикордонна служба України (@DPSU_ua) September 29, 2025



«Схоже, росіяни не очікували атаки на віддалений об'єкт, захищений антидроновими сітками, і намагалися втекти», — зазначили в повідомленні.



За даними Генштабу ЗСУ, втрати російських військ за минулу добу склали 970 осіб.



Крім того, українські військові знищили чотири танки, бойову бронемашину, 27 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, вертоліт, 301 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 90 одиниць автомобільної техніки та важку вогнеметну систему противника.