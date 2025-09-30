За добу два райони Донеччини потрапили під російський обстріл: в ОВА показали наслідки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційні війська РФ за минулу добу, 29 вересня, обстріляли низку населених пунктів Донеччини. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 30 разів обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удари росіян потрапили два райони:



Краматорський район. У Лимані поранено 4 людини, пошкоджено авто; у Закітному поранено людину. У Святогірській громаді пошкоджено екскаватор. У Миколаївській громаді пошкоджено автівку. У Краматорську пошкоджено 2 авто. У Дружківці загинула людина, пошкоджено багатоповерхівку, аптеку і крамницю. У Костянтинівці 2 людини загинули і 2 поранені, пошкоджено автомобіль.





Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки.



Раніше ми писали, що жертви серед мирного населення на Донеччині продовжують зростати. За 29 вересня російські обстріли забрали життя трьох мирних жителів Донецької області: двоє загинули у Краматорську та один у Дружківці.

