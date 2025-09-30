Через ранковий удар по Дружківці поранено двох людей

Дрон у Дружківці вдарив по пішохідній зоні, є поранені. Фото: Новини Краматорського району

У вівторок, 30 вересня, близько 08:05 у Дружківці російський БПЛА «Італмас» вдарив по пішохідній зоні на вулиці Соборній.

За інформацією видання «Новини Краматорського району», внаслідок обстрілу двоє мирних жителів дістали поранення: у чоловіка 1955 року народження травма лівої стопи, у жінки 1969 року народження – травма спини.

Також пошкоджено багатоквартирний будинок, аптеку та магазин компанії Vodafon.

Раніше повідомлялося, що вранці 30 вересня російські дрони вдарили по Дружківці. Приблизно о 8.05 був удар у районі Ощадбанку на площі Соборній. Внаслідок атаки було пошкоджено багатоквартирний будинок. Пізніше, приблизно о 9:20, ще один безпілотник ударив у двір школи №17.