Українська розвідка ліквідувала підполковника Росгвардії та ще двох окупантів

Поблизу населеного пункту Тамбукан Ставропольського краю РФ 27 вересня військовослужбовці ліквідували підполковника «Росгвардії», а також двох російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі ГУР МОУ.
ГУР МО України за підтримки руху звільнення Кавказу провели спецоперацію.
«Знищено підполковника «Росгвардії», який очолював групу ворожого спецпідрозділу «авангард», а також помічника та водія ватажка окупантів», — йдеться у повідомленні.
