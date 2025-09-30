Українська розвідка ліквідувала підполковника Росгвардії та ще двох окупантів

ГУР ликвидировало подполковника Росгвардии. Фото: Разведка

Поблизу населеного пункту Тамбукан Ставропольського краю РФ 27 вересня військовослужбовці ліквідували підполковника «Росгвардії», а також двох російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі ГУР МОУ.



ГУР МО України за підтримки руху звільнення Кавказу провели спецоперацію.



«Знищено підполковника «Росгвардії», який очолював групу ворожого спецпідрозділу «авангард», а також помічника та водія ватажка окупантів», — йдеться у повідомленні.



