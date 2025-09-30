Президент Польщі запропонував саджати за ґрати за пропаганду «бандерівської ідеології»

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

30 вересня 2025, 11:46

Президент Польщі Кароль Навроцький. Кадр із відео Президент Польщі Кароль Навроцький. Кадр із відео

Президент Польщі Кароль Навроцький вніс до сейму поправки до закону про Інститут національної пам'яті. Вони передбачають «уточнення становища, що визначають поняття злочинів, скоєних членами та співробітниками Організації українських націоналістів (ОУН), Української повстанської армії та інших українських формувань, які співпрацювали із Третім Рейхом».

Про це повідомляє RFM24.

Зазначається, що зміни передбачають покарання до 3 років ув'язнення за публічну пропаганду ідеології ОУН та УПА.

У заяві йдеться, що для Польщі «бандеризм» особливо болісний через злочини проти поляків на «Східних Кресах», зокрема, Волинської трагедії.

Крім того, Навроцький пропонує посилити відповідальність за незаконне перетинання кордону (ув'язнення на 5 років) та організацію подібних дій для інших осіб (від 2 до 12 років).

Нагадаємо, раніше президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроект щодо допомоги українським біженцям. У разі остаточного затвердження документа ті, хто не працює офіційно, ризикують втратити щомісячну виплату на дитину до 18 років у розмірі 800 злотих (близько 9 тисяч гривень), а також безкоштовний пакет базової медичної допомоги.

