Максим Буткевич став першим українцем — лауреатом премії імені Вацлава Гавела

Вручення премії імені Вацлава Гавела Максиму Буткевичу. Фото: Координаційний штаб

На осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) у Страсбурзі журналіст, правозахисник та доброволець Збройних Сил України Максим Буткевич отримав премію імені Вацлава Гавела. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Як наголошується, Буткевич, нещодавно звільнений із російського полону, став першим українцем, удостоєним цієї престижної нагороди. Отримуючи премію, він присвятив її всім українським військовополоненим та журналістам, які продовжують працювати в умовах репресій.



У своєму виступі Буткевич наголосив на значущості боротьби за свободу слова та права людини під час війни. Він звернувся до делегатів ПАРЄ із закликом: «Будь ласка, не забувайте про українських полонених: військових, цивільних, а також незаконно вивезених Росією українських дітей. Пам'ятайте про них».



За його словами, Україна захищає не лише власну територію, а й фундаментальні цінності людства.

Нагадаємо, Максима Буткевича було звільнено з російського полону рік тому. У березні 2023 року його було засуджено в угрупованні «ЛНР» до 13 років ув'язнення. У полоні перебував із червня 2022 року.