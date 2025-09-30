Бої в Куп'янську: ЗСУ відбили штурми і знищили дві вогнеметні системи

ТОС-1А «Сонцепьок» рухається у бік Куп'янська.

На Куп'янській ділянці лінії фронту зберігається напружена ситуація: північ міста контролюється російськими військовими, тоді як південь і частково центр залишаються за українськими Силами оборони.



Центральна частина Куп'янська, за повідомленнями In Factum, зараз фактично являє собою «сіру зону», де тривають позиційні бої.

За даними Генштабу, за останню добу відбулися три спроби штурму — українські військові успішно відбили атаки ворога біля Радьківки, Степової Новоселівки та на підступах до міста.



Також стало відомо, що екіпажі 429 окремого полку БПЛА «Ахіллес» знищили два рідкісні російські РСЗВ ТОС-1А «Сонцепьок» на цьому напрямку.