Пожежа знищила позиції і техніку російських військ після обстрілу

Пожежа на місці удару по позиціях ЗС РФ.

В результаті артилерійського удару по позиціях російських військ спалахнула сильна пожежа. Судячи з відео, опублікованого Telegram-каналом Ukraine context, вогнем знищено всі бліндажі, техніку, гуманітарні вантажі, генератори та майно на місці.



Російські військові повідомляють, що врятуватися вдалося лише з мінімальною кількістю речей. За їхніми словами, на момент евакуації по позиціях тривав обстріл.



«Коротше, згоріло все після обстрілу. Згоріли всі наші бліндажі. Все, що привозили: гуманітарка, генератори, бензопили. Встигли тільки дві сумки схопити. А так, догорає повністю все. Всі речі, все-все-все згоріло. Коротше, ледве вискочили самі. У чому були — в тому й вийшли. І при цьому нас ще обстрілюють», — заявив один з російських військових.