Шахраї обманювали військових, які повернулися з полону

Скрин з відео пропагандистів. Момент здачі у полон

Учасники злочинної групи обманювали та зловживали довірою військовослужбовців Збройних сил України, які повернулися з полону. Використовуючи їх персональні дані, зловмисники дзвонили постраждалим, представлялися співробітниками банків або правоохоронних органів, отримували доступ до онлайн-банкінгу та проводили перекази, знімали готівку та купували.

Як повідомляється на сайті Генеральної прокуратури, задокументовано сім епізодів заволодіння коштами на суму понад 970 тис. грн. Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, банківські картки, близько 200 тис. грн в еквіваленті, золоті прикраси та інші речові докази.

Двом організаторам злочинної схеми – рідним братам – вже повідомили про підозру. Їх затримали у порядку ст. 208 КПК України. Прокурори готують клопотання до суду щодо утримання під вартою без права внесення застави. Слідство продовжує встановлювати інших учасників угруповання.