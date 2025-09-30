У Дніпрі вибухи після атаки російських дронів: є задимлення

Задимлення після удару БПЛА РФ.

У Дніпрі пролунали вибухи після атаки російських безпілотників. Відео з димом у місті опублікували місцеві Telegram-канали.



Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух групи ворожих БПЛА у напрямку Дніпропетровської області.



Очевидці зафіксували проліт безпілотників над містом, а згодом — наслідки удару. За попередньою інформацією, «приліт» стався між житловими будинками.



«Надзвичайні служби прямують на місце удару. У центрі чутні звуки сирен», — йдеться в повідомленні.



На кадрах після удару БПЛА видно пожежу і щільне задимлення, були пошкоджені фасади будівель. Також пошкоджені автомобілі, що припарковані біля будинків.