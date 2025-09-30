Армія РФ скинула авіабомбу на Костянтинівку

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: Сергій Горбунов

Російські окупанти завдали авіаудару керованою авіаційною бомбою ФАБ-500 по місту Костянтинівка Донецької області. Пошкоджено житлові будинки та аптека. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Сергій Горбунов.



«Снаряд потрапив безпосередньо до багатоповерхового житлового будинку. За попередніми даними, на щастя, жертв та постраждалих немає», — заявив він.





Крім того, за словами Горбунова, росіяни пошкодили фасади 4-х багатоквартирних будинків, зафіксовано пошкодження 5 приватних житлових будинків.



Також вибуховою хвилею пошкоджено фасад аптеки.



Раніше ми писали, що 30 вересня об 11.20 російський БПЛА потрапив у технічний поверх багатоповерхівки в одному з мікрорайонів міста Краматорськ Донецької області.

