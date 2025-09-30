Українська армія просунулася під Лиманом – ISW

Ситуація на Лиманському напрямку. Фото: карта ISW

ЗСУ нещодавно просунулися на Лиманському напрямку. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 29 вересня, свідчать про те, що українські війська просунулися на північний схід від селища Ямпіль.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку за минулу добу російська армія атакувала 16 разів.



У пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» розповіли, що Сили оборони України відбили всі атаки й не допустили втрати позицій біля Ямполя.

Нагадаємо, що Росія перекидає війська з Херсонської у Донецьку область.