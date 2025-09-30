ЗСУ дронами знищили північнокорейські САУ «Коксан» на Луганщині та Запоріжжі

Північнокорейська САУ «Коксан». Фото: кадр із відео

Оператори дронів 412-го полку Сил безпілотних систем ЗСУ виявили та знищили північнокорейські самохідні артилерійські установки «Коксан» у Луганській та Запорізькій областях. Про це повідомили у пресслужбі СБС.



Одна із цілей знищена у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України.



САУ «Коксан» – це північнокорейська 170-мм самохідна артилерійська установка, одна з найбільш далекобійних ствольних артилерійських систем у світі. Такі установки армія РФ отримала від Північної Кореї як військову допомогу для нарощування артилерійських здібностей в умовах значних втрат російської артилерії в Україні.

