Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

ЗСУ дронами знищили північнокорейські САУ «Коксан» на Луганщині та Запоріжжі

30 вересня 2025, 20:58

ЗСУ дронами знищили північнокорейські САУ «Коксан» на Луганщині та Запоріжжі

Північнокорейська САУ «Коксан». Фото: кадр із відео Північнокорейська САУ «Коксан». Фото: кадр із відео

Оператори дронів 412-го полку Сил безпілотних систем ЗСУ виявили та знищили північнокорейські самохідні артилерійські установки «Коксан» у Луганській та Запорізькій областях. Про це повідомили у пресслужбі СБС.

Одна із цілей знищена у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України.

САУ «Коксан» – це північнокорейська 170-мм самохідна артилерійська установка, одна з найбільш далекобійних ствольних артилерійських систем у світі. Такі установки армія РФ отримала від Північної Кореї як військову допомогу для нарощування артилерійських здібностей в умовах значних втрат російської артилерії в Україні.

Нагадаємо, що українська армія просунулася під містом Лиман Донецької області.

ТЕГИ

Місця
Запорізька область Луганська область
Організації
ЗСУ ЗС РФ
Інше
Війна Ситуація на фронті Дрони САУ Коксан
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
23:11
У Сіверськодонецьку окупанти збираються демонтувати ще чотири багатоповерхівки – ОВА
22:03
«Це загроза для абсолютно всіх»: ситуація на Запорізькій АЕС критична – Зеленський
15:54
На окупованій Луганщині школярів готують до роботи санітарами
13:36
ССО вразили станцію радіолокації ЗРК С-400 «Тріумф» в окупованому Криму
13:29
Підліток із Луганщини розповів, як зумів вибратися на волю
21:53
Росіяни залучають до військової підготовки сім'ї з окупованої Луганської області – ОВА
15:25
Дрон завдав удару по нафтобазі в окупованій Феодосії
15:08
Заочно засуджено зрадників, які брали участь у псевдореферендумі на Луганщині
11:49
Співробітники ФСБ затримали в окупованому Севастополі жінку, яка нібито планувала отруїти російських військових
09:28
Українські партизани провели диверсію на залізниці у Волновасі
08:55
Російський військовий допоміг ЗСУ вдарити по ППО на Херсонському напрямку — АТЕШ
16:27
Кремль видаватиме соцвиплати жителям ТОТ «цифровими рублями»: ще один крок до тотального контролю над українцями
14:59
Зовнішнє харчування ЗАЕС відключено понад три дні. Можливий сценарій Фукусіми — The Guardian
15:15
В окупованому Донецьку представили «підручники з історії Донбасу та Новоросії»
11:26
Російське командування відправило в «яму» жителя Донеччини, який з 2015 року воював проти України – ЗМІ
19:33
По трьох газорозподільних станціях на захопленій Луганщині завдано ударів дронами
16:58
Колись річка, тепер стічна канава: що сталося з Кальміусом у Донецьку
12:20
На Луганщині зрадники України отримують квартири переселенців
11:32
В окупованому Донецьку суттєво скоротили кількість автобусних рейсів через паливну кризу – «ЖС»
09:30
Партизани спалили російську військову техніку поблизу окупованого Бердянська
усі новини
23:11
У Сіверськодонецьку окупанти збираються демонтувати ще чотири багатоповерхівки – ОВА
22:54
Армія РФ вдарила по Яцьківці на Донеччині: виникла пожежа, рятувальники потрапили під повторні обстріли
22:03
«Це загроза для абсолютно всіх»: ситуація на Запорізькій АЕС критична – Зеленський
21:35
Дрони над дахами та удари по балконах багатоповерхівок: поліція евакуювала людей із Костянтинівки
20:58
ЗСУ дронами знищили північнокорейські САУ «Коксан» на Луганщині та Запоріжжі
20:17
Українська армія просунулася під Лиманом – ISW
19:11
Атака «шахедів» на центр Дніпра: кількість поранених зросла до 28 людей, серед них дитина та підліток
18:29
Росія перекидає війська з Херсонської у Донецьку область: у ЗСУ пояснили, з чим це пов'язано
17:33
У Дніпрі після атаки «шахедів» вже відомо про одного загиблого та 15 поранених: виникли кілька пожеж
17:30
Армія РФ скинула авіабомбу на Костянтинівку
17:09
Російські війська атакували Краматорськ: безпілотник влучив у багатоповерхівку
16:55
Армія РФ намагається закріпитися під Полтавкою: ситуація на Торецькому напрямку
16:36
У Дніпрі вибухи після атаки російських дронів: є задимлення
16:24
Шахраї обманювали військових, які повернулися з полону
15:55
Пожежа знищила позиції і техніку російських військ після обстрілу
15:54
На окупованій Луганщині школярів готують до роботи санітарами
15:37
The Telegraph: над заходом України можуть закрити небо
14:48
Росіяни обстріляли Костянтинівку з артилерії: поранено мирних людей
14:14
Вашингтон: масштаби втрат в Україні перевищили мільйон людей
13:53
У Сумах частина шкіл і дитсадків працюватиме дистанційно до кінця року
усі новини
ВІДЕО
Запорізька АЕС. Фото: «Енергоатом» «Це загроза для абсолютно всіх»: ситуація на Запорізькій АЕС критична – Зеленський
30 вересня, 22:03
Евакуація людей із Костянтинівки. Фото: кадр із відео Дрони над дахами та удари по балконах багатоповерхівок: поліція евакуювала людей із Костянтинівки
30 вересня, 21:35
Північнокорейська САУ «Коксан». Фото: кадр із відео ЗСУ дронами знищили північнокорейські САУ «Коксан» на Луганщині та Запоріжжі
30 вересня, 20:58
Наслідки атаки на центр Дніпра. Фото: ДСНС Атака «шахедів» на центр Дніпра: кількість поранених зросла до 28 людей, серед них дитина та підліток
30 вересня, 19:11
Момент «прильоту» по окупантах. МіГ-29 ЗСУ знищив командний пункт десантників РФ у Часовому Ярі
30 вересня, 11:48
ГУР ликвидировало подполковника Росгвардии. Фото: Разведка Українська розвідка ліквідувала підполковника Росгвардії та ще двох окупантів
30 вересня, 11:41

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір