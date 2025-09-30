Дрони над дахами та удари по балконах багатоповерхівок: поліція евакуювала людей із Костянтинівки

Евакуація людей із Костянтинівки. Фото: кадр із відео

Поліція евакуювала маломобільних людей та сім'ю з дитиною із міста Костянтинівка. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції у Донецькій області.



Від безперервних ударів у місті горять будинки, гинуть та отримують поранення жителі. Щоб врятуватися, люди звертаються до поліції.



Житель Костянтинівки, якого евакуювали разом з дружиною та маломобільною матір'ю, розповів, що місто цілодобово обстрілюють російські війська.



«Дрони постійно кружляють над дахами, б'ють по цивільних автомобілях. На вулицю навіть не виходив, бо постійно б'ють», – зазначив він.



Також серед врятованих – літня маломобільна жінка, яка знову змушена їхати. Через обстріли вона спочатку виїхала з села Яблунівка, тепер – з Костянтинівки.



З будинку біля місця недавнього «прильоту» поліція забрала жінку з дорослим маломобільним сином.



«Дуже страшно. Поруч із нами горіли дві багатоповерхівки. Дрони бомблять балкони, а потім пожежі починаються. Їжу готували на чайних свічках та сухому паливі. Ми пристосувалися до таких умов, бо було бажання вижити. Тож трималися», – розповіла сім'я.



Евакуйованих людей доставляють до безпечного місця, де їх зустрічають працівники «База UA». Вони допомагають людям дістатися більш безпечних регіонів України.

Нагадаємо, що 30 вересня російський безпілотник атакував місто Краматорськ Донецької області.