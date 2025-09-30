У Сіверськодонецьку окупанти збираються демонтувати ще чотири багатоповерхівки – ОВА

Окупанти збираються демонтувати ще чотири багатоповерхові будинки в окупованому місті Сіверськодонецьк Луганської області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.



За його словами, три будинки розташовані в одному із кварталів у нових районах міста.



«Ще один – у старих районах. Ці будинки були пошкоджені росіянами під час штурму навесні 2022 року. За три роки жодних робіт там не відбувалося. Заходи щодо демонтажу намічені на четвертий квартал поточного року. Жителям нашвидкуруч запропоновано самостійно забрати залишки речей із пошкодженого житла», – розповів начальник Луганської ОВА.

Нагадаємо, що на окупованій Луганщині об'єкти критичної інфраструктури не витримують навантажень.