01 жовтня 2025, 10:40

ЗСУ знищили ЗРК «Оса» вартістю $10 млн

Бійці 423 окремого батальйону безпілотних систем «Скіфські Грифони» знищили ворожий автоматизований зенітний ракетний комплекс «Оса» вартістю близько 10 мільйонів доларів. Про це повідомили у пресслужбі підрозділу.

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби втрати російських військ склали 920 осіб.

Крім того, українські військові знищили один танк, три бойові броньовані машини, 13 артилерійських систем, 249 безпілотників та 33 одиниці автомобільної техніки противника.

