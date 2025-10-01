Росіяни дроном вдарили по Краматорську

Російські військові увечері 30 вересня втретє атакували Краматорськ Донецької області. Є пошкодження. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



«О 21:45 30 вересня російський БПЛА «Молнія-2», потрапив територією приватного домогосподарства в одному з районів міста», — йдеться в повідомленні.



Внаслідок влучення на території п'яти будинків зафіксовано пошкодження вікон та покрівель, а також господарських будівель.



Раніше ми писали, що за 30 вересня росіяни вбили одного мешканця Донецької області – у місті Костянтинівці.

