В окупованому Донецьку біля «Донбас Арени» розгорнули прапор України

Прапор України біля «Донбас Арени». Фото: «Жовта стрічка»

Партизани руху «Жовта стрічка» на честь Дня захисників та захисниць України розгорнули український прапор біля «Донбас Арени» в окупованому Донецьку. Про це повідомили у «ЖС».



За словами представників руху, поки українські захисники та захисниці борються на полі бою, вони продовжують свій опір в українському Донецьку.



«За 11 років окупанти так і не змогли підкорити місто, а прапор України, який ви бачите на фото – прямий тому доказ», – зазначили в «ЖС».

