Через удар безпілотника помер представник окупаційної влади Нової Каховки

Володимир Леонтьєв. Фото: Інтерфакс

У лікарні помер представник окупаційної влади Нової Каховки Володимир Леонтьєв. Сьогодні вранці він дістав тяжкі поранення після атаки дрону.

Про це повідомив призначений Росією «глава» окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо.

Раніше він заявив, що Леонтьєв був тяжко поранений після удару українського дрону «Баба Яга».

Володимир Леонтьєв обіймав посаду голови окупаційного органу влади – Ради депутатів Нової Каховки. У минулому він був головою окупаційної адміністрації міста.

У березні 2025 року суд в Україні заочно засудив його до 15 років позбавлення волі за звинуваченням у «порушенні законів та звичаїв війни» — у березні 2022 року Леонтьєв наказав російським військовим викрасти і катувати мера Берислава Олександра Шаповалова.