Проєкт «Горюшко»: рекорд — 9320 некрологів росіян у вересні

Підрахунок некрологів серед ЗС РФ.

У вересні 2025 року проєкт «Горюшко» зафіксував рекордну кількість некрологів російських солдатів — 9320 за місяць.



Автори зазначають, що середня затримка між датою смерті та появою некролога становить кілька місяців. Тому вересневий рекорд не означає, що саме цей місяць став найсмертоноснішим для армії РФ.



Загалом у базі «Горюшко» налічується понад 140 тисяч некрологів. При цьому туди не включаються дані про загиблих бойовиків з «Л/ДНР», ПВК та іноземних підрозділів.



За оцінками проєкту, некрологи публікуються приблизно на половину похованих російських військових. Це дозволяє припустити, що реальні втрати армії РФ перевищують 300 тисяч осіб.

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби втрати російських військ склали 920 осіб.