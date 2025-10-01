У Німеччині зафіксовані масові польоти дронів над критичною інфраструктурою

У Німеччині зафіксовано масові польоти дронів над критичною інфраструктурою, повідомляє німецьке видання BILD.



На землях Шлезвіг-Гольштейн на півночі країни підозрілі дрони літали над стратегічними об'єктами.



За даними Spiegel, в ніч на 26 вересня кілька безпілотників пролетіли над верф'ю в Кілі, потім — біля університетської клініки, електростанції, будівлі місцевого парламенту і нафтопереробного заводу, що постачає паливо аеропорту Гамбурга.



Внутрішні документи влади зазначають, що дрони рухалися «паралельними курсами», що може вказувати на спробу картографування місцевості. Аналогічні інциденти зафіксовані й в Мекленбург–Західна Померанія: в Заніці та Ростоку дрони літали над військовими об'єктами, а в порту Ростока поліція помітила великі квадрокоптери вагою понад 2,5 кг, які діяли «скоординовано».



Хто стоїть за польотами, поки невідомо. Експерти відзначають схожість з недавніми інцидентами в Данії, де через дрони тимчасово зупиняли роботу аеропортів; там влада не виключає російський слід.



Міністр внутрішніх справ ФРН Олександр Добріндт заявив про «посилення загрози безпеці Німеччини» і анонсував створення центру з протидії безпілотникам. У Бундестазі готують закон, що дозволяє армії збивати підозрілі дрони за межами військових об'єктів.