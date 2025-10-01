Росіяни обстріляли Донеччину за добу понад 20 разів: пошкоджено будинки

Росіяни обстріляли Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 30 вересня атакувала низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 27 разів обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удари росіян потрапили три райони:



Покровський район. У Добропіллі поранено 2 людини, пошкоджено будинок. У Юріївці Криворізької громади пошкоджено будинок.





Краматорський район. У Лимані знищено 2 будинки і 6 господарчих споруд. У Райгородку Миколаївської громади поранено людину, пошкоджено лінію електропередач; у Рай-Олександрівці пошкоджено будинок. У Спасько-Михайлівці Новодонецької громади пошкоджено господарчу споруду. У Дружківці поранено людину. У Костянтинівці 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 9 багатоповерхівок, 16 приватних будинків і аптеку.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки.



Раніше ми писали, що за 30 вересня росіяни вбили одного мешканця Донецької області – у місті Костянтинівці.

