Дрони атакували станцію в Ростовській області РФ: спалахнув дах, агрегатори та трансформатори

НПС «Суходільна» зупинила перекачування нафти після нічної атаки БПЛА в Ростовській області. Фото: ASTRA

У ніч на 1 жовтня дрони атакували нафтоперекачуючу станцію «Суходільна» у Верхньодонському районі Ростовської області РФ. На територію станції впало щонайменше 10 безпілотників. Про це повідомляє ASTRA.



Як зазначається, в результаті атаки спалахнув дах будівлі насосних агрегаторів та трансформатор. Співробітників було евакуйовано, постраждалих немає.



Губернатор регіону Юрій Слюсар підтвердив атаку, але не уточнив деталі. За його словами, через падіння БПЛА на території промоб'єкта у Верхньодонському районі спалахнула покрівля будівлі та трава в полі.



