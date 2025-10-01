Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Дрони атакували станцію в Ростовській області РФ: спалахнув дах, агрегатори та трансформатори

01 жовтня 2025, 14:15

НПС «Суходільна» зупинила перекачування нафти після нічної атаки БПЛА в Ростовській області. Фото: ASTRA НПС «Суходільна» зупинила перекачування нафти після нічної атаки БПЛА в Ростовській області. Фото: ASTRA

У ніч на 1 жовтня дрони атакували нафтоперекачуючу станцію «Суходільна» у Верхньодонському районі Ростовської області РФ. На територію станції впало щонайменше 10 безпілотників. Про це повідомляє ASTRA.

Як зазначається, в результаті атаки спалахнув дах будівлі насосних агрегаторів та трансформатор. Співробітників було евакуйовано, постраждалих немає.

Губернатор регіону Юрій Слюсар підтвердив атаку, але не уточнив деталі. За його словами, через падіння БПЛА на території промоб'єкта у Верхньодонському районі спалахнула покрівля будівлі та трава в полі.

Раніше ми писали, що несподіваний візит українського дрону: оптоволоконний апарат підрозділу Aquila бригади "Сталевий кордон" пролетів понад 20 км і вразив ворожий блокпост.

