У вересні майже вдвічі впали темпи російської окупації української території – DeepState

У вересні темпи окупації російськими військами української території впали майже вдвічі. Про це повідомили аналітики DeepState.
ЗС РФ змогли захопити 259 квадратних кілометрів – найменше з травня. Росіяни минулого місяця окупували на 44% менше території, ніж у серпні. За місяць загарбники зуміли зайняти 0,04% від усієї площі країни й тепер загальний показник становить 19,04%.
Кореляція штурмових дій та відношення втрачених територій по відрізках фронту:
«Новопавлівський – головний проблемний відрізок, де кількість просувань набагато більша, ніж штурмових дій. Куп'янський – став одним із лідерів антирейтингу і якби не вчасно прийняті рішення, то міг би закінчитися трагедією. Але поки що рано говорити, що загроза минула, адже битва за Куп'янськ триває. Покровський – оборона залишається надзвичайно ефективною, адже кожен 10-й квадратний кілометр окупації припадає на цю ділянку. При цьому третина всіх штурмів спрямована на Покровськ та його околиці. Ціна кожного метра тут значно вища. Ворог підібрався впритул до міста з півдня, а воювати у посадках та у місті – різні рівні складності. Крім того, глибини території вже практично немає», – заявили у DeepState.
Нагадаємо, що Росія за вересень втратила майже 22,5 тисячі військових та понад пів сотні танків на Східному напрямку.