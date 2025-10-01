У вересні майже вдвічі впали темпи російської окупації української території – DeepState

Ситуація на фронті в Україні. Фото: карта DeepState

У вересні темпи окупації російськими військами української території впали майже вдвічі. Про це повідомили аналітики DeepState.



ЗС РФ змогли захопити 259 квадратних кілометрів – найменше з травня. Росіяни минулого місяця окупували на 44% менше території, ніж у серпні. За місяць загарбники зуміли зайняти 0,04% від усієї площі країни й тепер загальний показник становить 19,04%.



Кореляція штурмових дій та відношення втрачених територій по відрізках фронту:

Новопавлівський – 53% від усіх квадратних кілометрів, 16% штурмових дій за місяць;

Лиманський – 19% та 10%;

Куп'янський – 14% та 4%;

Покровський - 9% та 31%;

Торецький – 4% та 8%;

Запоріжжя – 2% та 2%;

Сіверський – 1% та 7%;

Краматорський – 0% та 3%;

Сумський – 0% та 5%.

«Новопавлівський – головний проблемний відрізок, де кількість просувань набагато більша, ніж штурмових дій. Куп'янський – став одним із лідерів антирейтингу і якби не вчасно прийняті рішення, то міг би закінчитися трагедією. Але поки що рано говорити, що загроза минула, адже битва за Куп'янськ триває. Покровський – оборона залишається надзвичайно ефективною, адже кожен 10-й квадратний кілометр окупації припадає на цю ділянку. При цьому третина всіх штурмів спрямована на Покровськ та його околиці. Ціна кожного метра тут значно вища. Ворог підібрався впритул до міста з півдня, а воювати у посадках та у місті – різні рівні складності. Крім того, глибини території вже практично немає», – заявили у DeepState.

Нагадаємо, що Росія за вересень втратила майже 22,5 тисячі військових та понад пів сотні танків на Східному напрямку.